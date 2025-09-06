Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Northeim (ots)

37186 Moringen, Kreisel, Northeimer Straße, Freitag, 05.09.2025, 17:30 Uhr

NORTHIEM (hot)

Ein 59-jähriger Motorradfahrer befährt den Kreisel in Moringen. Aufgrund von Betriebsstoffen auf der Fahrbahn verliert der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad und stürzt. Der Fahrer wird durch den Sturz leicht verletzt und an dem Motorrad entsteht leichter Sachschaden (ca. 200 Euro). Wer die Betriebsstoffe verloren hat, konnte noch nicht ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell