POL-NOM: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht
Northeim (ots)
37186 Moringen, Kreisel, Northeimer Straße, Freitag, 05.09.2025, 17:30 Uhr
NORTHIEM (hot)
Ein 59-jähriger Motorradfahrer befährt den Kreisel in Moringen. Aufgrund von Betriebsstoffen auf der Fahrbahn verliert der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad und stürzt. Der Fahrer wird durch den Sturz leicht verletzt und an dem Motorrad entsteht leichter Sachschaden (ca. 200 Euro). Wer die Betriebsstoffe verloren hat, konnte noch nicht ermittelt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell