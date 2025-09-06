POL-NOM: Verkehrsunfallflucht mit unbekannten Verursacher
Northeim (ots)
37191 Katlenburg-Lindau, OT Gillersheim, Im Felde 1, Donnerstag, 04.09.2025, 17:00 Uhr - 05.09.2025, 18:30 Uhr
NORTHIEM (hot)
Ein noch unbekannter Fahrzeugführer befährt, im oben genannten Zeitraum, die Straße "Im Feld" und beschädigte einen geparkten Anhänger. An dem Anhänger entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell