POL-WAF: Ahlen. Besitzer eines Damenpedelec der Marke Gudereit gesucht

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 11.06.2025 um 16.45 Uhr ereignete sich an der Einmündung K3 / K19 in Everswinkel ein Verkehrsunfall. Ein 59-Jähriger Mann aus Ostbevern befuhr mit seinem Pkw die K3 in Richtung Warendorf und beabsichtigte, nach links in die K19 abzubiegen. Dabei übersah er einen 47-jährigen Münsteraner, der mit seinem Pkw die K3 aus Warendorf kommend in Fahrtrichtung Everswinkel befuhr. Im ...

mehr