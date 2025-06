Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Unfallbeteiligte eines länger zurückliegenden Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird eine Autofahrerin, die am Donnertag, 5.6.2025, 7.50 Uhr an einem Verkehrsunfall auf der Sendenhorster Straße in Everswinkel beteiligte war. Eine Schülerin wollte mit ihrem Roller den Zebrastreifen der Sendenhorster Straße in Richtung Von-Glen-Straße queren. Die unbekannte Frau befuhr mit ihrem Auto die Sendenhorster Straße in Richtung Bergstraße und verlangsamte ihre Fahrt. Als die 9-Jährige auf die Straße trat, kam es zu einer Berührung zwischen dem Mädchen und dem Pkw. Dabei wurde die Schülerin leicht verletzt. Die Frau entschuldigte sich, fuhr dann jedoch weiter. Die Gesuchte ist circa 50 Jahre alt, hat blonde Haare, blaue Augen, trug eine Brille und sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent. Auf dem Beifahrersitz saß ein etwa 30 Jahre alter Mann. Bei dem Auto der Frau handelt es sich um einen beigefarbenen Mercedes mit der Ortskennung WAF. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacherin oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

