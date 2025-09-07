Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Otto-Hahn-Straße

Samstag, 06.09.2025, 11:00 Uhr bis 11:40 Uhr

EINBECK (schu)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte mittels derzeit unbekanntem Kraftfahrzug mutmaßlich beim Vorbeifahren einen im Bereich eines Wirtschaftsweges abgestellten Pkw Skoda eines 29-jährigen Einbeckers. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000,- EUR geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell