Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Dachgeschossbrand

Einbeck (ots)

Samstag, 06.09.2025, 17:02 Uhr

37574 Einbeck, Reinserturmweg

EINBECK (schu)

Am Samstag, 06.09.2025, um 17:02 Uhr, kam es im Reinserturmweg aus bislang unbekannter Ursache zu einem Dachgeschossbrand eines freistehenden Wohnhauses.

Der Brand konnte im weiteren Verlauf durch die alarmierten Feuerwehrkräfte aus Stadt und umliegender Ortschaften unter Einsatzleitung des Stadtbrandmeister Einbeck kontrolliert und vollends gelöscht werden. In der Spitze waren ca. 170 Feuerwehrkräfte mit der Brandbekämpfung im Einsatz.

Bewohnende konnte sich zuvor rechtszeitig ins Freie begeben. Aufgrund einer ggf. vorliegenden Rauchgasinhalation wurden zwei Bewohnende vorsorglich zur Abklärung einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Der vorläufige Gebäudeschaden wird auf ca. 250.000,- EUR geschätzt.

Das Wohnhaus ist aktuell unbewohnbar.

Die Brandursache ist unbekannt. Der Brandort wurde daher für die weiteren Ermittlungen zunächst beschlagnahmt.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

