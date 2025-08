Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: LKW mit Anhänger verunfallt auf der B 260 Richtung Hessen - B 260 wegen Bergungsarbeiten voll gesperrt

Holzhausen an der Haide (ots)

Am Dienstagmorgen, 05. August, gg. 08:20 Uhr, verunfallte ein 40t Lkw, die Zugmaschine beladen mit Fenstern und ein Anhänger auf der B 260 von Holzhausen an der Haide Fahrtrichtung Hessen. Aus noch ungeklärter Ursache schaukelte sich der Anhänger, in welchem sich lediglich noch eine Tür befand, hoch und das Gespann geriet von der Straße. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die B 260 bleibt aufgrund der aufwendigen Bergungs- und Räumungsarbeiten durch ein Spezialunternehmen mindestens bis 14:00 Uhr am Nachmittag voll gesperrt. Eine Umleitung über die Ortschaften Martenroth und Grebenroth wurde eingerichtet.

