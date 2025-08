POL-PDMT: Diebstahl eines Hydraulikhammers

Herschbach (OWW) (ots) - 04. August 2025 - Am heutigen Montagnachmittag kam es auf der B8 in der Gemarkung Herschbach (Oberwesterwald) zwischen den Abfahrten Mähren und Ehringhausen zu einem Fahrzeugbrand. Gegen 16:24 Uhr entwickelte sich an einem fahrenden Ausschankwagen aufgrund eines vermuteten technischen Defekts am rechten Rad zunächst Rauch, bevor schließlich Flammen entstanden. Dank des umsichtigen Handelns des ...

