Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugenaufruf -

Montabaur (ots)

In der Nacht vom 04. auf den 05.08.2025 wurde in Montabaur in der Alleestraße durch bislang unbekannte Täter ein "Stiletto" Kunstschuh mitten auf die Fahrbahn gestellt. Aufgrund des Gewichts und der Unhandlichkeit kann von mehreren Tätern ausgegangen werden, die den Schuh unmittelbar ausgangs des dortigen Kreisverkehrs auf die Fahrbahn stellten. Zeugen, die im Zeitraum von 00:00 - 02:00 Uhr Personengruppen im dortigen Bereich gesehen haben werden gebeten, sich mit der hiesigen Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

