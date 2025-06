POL-WES: Hamminkeln - Paletten und Zaunpfosten brennen - Polizei bittet um Hinweise

Moers (ots) - Am Donnerstag um 12 Uhr zeigte sich ein bislang unbekannter Mann gegenüber einer 20-jährigen Moerserin in schamverletzender Weise an der Luisenstraße. Die 20-Jährige lief an dem Mann vorbei, als dieser sich in einer Einfahrt eines Wohnhauses an der Luisenstraße aufhielt und dort sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die Moerserin sprach den Mann an, woraufhin er auf sein mitgeführtes Fahrrad stieg und ...

