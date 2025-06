Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Hinweise zu Exhibitionisten

Moers (ots)

Am Donnerstag um 12 Uhr zeigte sich ein bislang unbekannter Mann gegenüber einer 20-jährigen Moerserin in schamverletzender Weise an der Luisenstraße.

Die 20-Jährige lief an dem Mann vorbei, als dieser sich in einer Einfahrt eines Wohnhauses an der Luisenstraße aufhielt und dort sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Die Moerserin sprach den Mann an, woraufhin er auf sein mitgeführtes Fahrrad stieg und Richtung einer Tankstelle an der Römerstraße wegfuhr.

Die Zeugin beschreibt den Mann als etwa 50 bis 60 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, mit grauen Haaren und kräftiger Statur. Er soll ein graues T-Shirt, eine Jeans-Shorts und eine dunkle Kappe getragen haben.

Das Fahrrad des Mannes soll dunkel und mit einem Korb versehen, gewesen sein.

Wem ist der Mann aufgefallen und wer kann Hinweise zu ihm geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen.

DF (Ref.-Nr. 250605-1200)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell