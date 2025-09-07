PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NOM: 58-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Northeim (ots)

37589 Kalefeld, B248 zw. Echte und Düderode, Sonntag, 07.09.2025, 11.04 Uhr

ECHTE (mil)-

Ein 58-jähriger Mann befuhr am Sonntagvormittag mit seinem Motorrad die B248 von Seesen kommend in Fahrtrichtung Echte. Kurz vor der Ortschaft Echte überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw. Beim Beenden des Überholvorgangs kam er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und kam zu Fall. Durch den Sturz geriet der 58-jährige Mann auf die Gegenfahrspur und prallte dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Der Motorradfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 76-jährige Fahrzeugführers des entgegenkommenden Pkw blieb unverletzt.

Die Bundesstraße 248 war zum Zwecke einer spezialisierten Verkehrsunfallaufnahme für mehrere Stunden vollgesperrt. Ein externer Gutachter war ebenso vor Ort. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

