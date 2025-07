Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verfassungsfeindliche Schmierereien an Bad Doberaner Ehrendenkmal

Bad Doberan (Landkreis Rostock) (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem unbekannte Tatverdächtige vermutlich im Zeitraum vom 26.05.2025 bis 10.07.2025 ein Ehrendenkmal (umgangssprachlich als "Backenzahn" bezeichnet) in Bad Doberan mit verfassungsfeindlichen Symbolen und weiteren Graffiti beschmiert haben.

Am 10.07.2025 setzte eine Mitarbeiterin der Stadt Bad Doberan die Polizei über den Vorfall in Kenntnis. Vor Ort konnten die Beamten mehrere an den Säulen des Denkmals aufgetragene, verfassungsfeindliche Symbole (Hakenkreuze) feststellen. Die fachgerechte Beseitigung der Schmierereien wurde umgehend durch die Stadt veranlasst. Weitere Angaben zum entstandenen Sachschaden sowie auch zu dem oder den möglichen Tatverdächtigen liegen indes nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell