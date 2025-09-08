POL-NOM: Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Northeim (ots) - 37589 Kalefeld, B248 zw. Echte und Düderode, Sonntag, 07.09.2025, 11.04 Uhr ECHTE (mil)- Ein 58-jähriger Mann befuhr am Sonntagvormittag mit seinem Motorrad die B248 von Seesen kommend in Fahrtrichtung Echte. Kurz vor der Ortschaft Echte überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw. Beim Beenden des Überholvorgangs kam er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und kam zu Fall. Durch den Sturz ...

