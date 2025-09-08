POL-NOM: Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen
Uslar (ots)
Uslar, (go), OT Verliehausen, Weserstraße/Ecke im Hieventhal, zwischen Samstag, dem 06.09.2025, 21:30 Uhr und Sonntag, dem 07.09.2025, 10:15 Uhr. Bislang unbekannte Täter zerstachen am letzten Wochenende mehrere Reifen von geparkten Fahrzeugen von Anwohnern eines Uslarer Ortsteils. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 900 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
