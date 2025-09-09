Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Alte Bahnhofstraße, Mo., 08.09.2025, 05:20 Uhr - 16:00 Uhr

Einbeck (mho)

Im genannten Zeitraum kam es am Bahnhof in Salzderhelden zu einem Diebstahl eines Fahrrades.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das mittels Faltschloss gesicherte Pedelec der Marke Giant ( Typ Amiti E+1, Farbe : schwarz) eines 28-jährigen Mannes aus Einbeck entwendet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

