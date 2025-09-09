POL-NOM: Fahrraddiebstahl
Einbeck (ots)
37574 Einbeck, Alte Bahnhofstraße, Mo., 08.09.2025, 05:20 Uhr - 16:00 Uhr
Einbeck (mho)
Im genannten Zeitraum kam es am Bahnhof in Salzderhelden zu einem Diebstahl eines Fahrrades.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das mittels Faltschloss gesicherte Pedelec der Marke Giant ( Typ Amiti E+1, Farbe : schwarz) eines 28-jährigen Mannes aus Einbeck entwendet.
Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle
Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell