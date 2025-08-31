PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sonderkontrollen am Nürburgring hinsichtlich illegaler Veränderungen an Kraftfahrzeugen

Nürburgring (ots)

Von Freitag, den 29.08.2025, bis Samstag, den 30.08.2025, fand am Nürburgring ein Seminar der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz zum Thema "Illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen / Tuning" statt. Im Rahmen dessen wurde am Samstag eine Sonderkontrollstelle an der B 258 / Nürburgringboulevard eingerichtet. Hier konnten die ca. 20 Seminarteilnehmer ihre frisch erlernten Fachkenntnisse direkt in der Praxis umsetzten. Im Ergebnis der Kontrolle konnten bei 47 Fahrzeugen Verstöße festgestellt werden. Hierbei handelte es sich überwiegend um unzulässige An- oder Umbauten der Fahrzeuge. Es wurden 2 Strafanzeigen (Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz) und insgesamt 45 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. 28 der beanzeigten Fahrzeuge kamen aus dem Ausland. Hier wurden die zu erwartenden Bußgelder direkt vor Ort einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau

Tel. 02691-925-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 09:55

    POL-PDMY: Geschädigter und Zeugen gesucht

    Sinzig (ots) - Am 27.08.2025 gegen 19:00 Uhr kam es in Sinzig im Bereich der Kläranlage zu einem Angriff eines Fahrradfahrers zum Nachteil eines bisher unbekannten Jugendlichen, der mit einem kleinen Hund unterwegs war. Im Anschluss attackierte der Tatverdächtige zwei Fahrradfahrer und verletzte diese teils nicht unerheblich. Die Tat konnte durch einen ebenfalls bisher unbekannten Passanten durch couragiertes ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 23:09

    POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht / Straßenverkehrsgefährdung

    Ochtendung (ots) - Am 26.08.2025, gegen 17:45 Uhr, kam es auf der L117 zwischen den Ortschaften Plaidt und Ochtendung zu einer Verkehrsunfallflucht, verursacht von einem weißen Transporter, welcher kurz nach der Mülldeponie "Eiterköpfe" aus Richtung Plaidt kommend zwei PKW, im dort befindlichen Überholverbot, überholt haben soll. Hierzu nutzte er die ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 07:50

    POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Mayen, Siegfriedstraße (ots) - Am 25.08.2025, kam es in der Zeit von ca. 09:22 Uhr bis 10:25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an einem silbernen Pkw, Opel Mokka. Das Fahrzeug parkte in einer Parktasche in Höhe der Hausnummer 20. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Opel mit einem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken auf der linken Fahrzeugseite und flüchtete von der Unfallstelle. Der hinterlassene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren