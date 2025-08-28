PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMY: Geschädigter und Zeugen gesucht

Sinzig (ots)

Am 27.08.2025 gegen 19:00 Uhr kam es in Sinzig im Bereich der Kläranlage zu einem Angriff eines Fahrradfahrers zum Nachteil eines bisher unbekannten Jugendlichen, der mit einem kleinen Hund unterwegs war. Im Anschluss attackierte der Tatverdächtige zwei Fahrradfahrer und verletzte diese teils nicht unerheblich. Die Tat konnte durch einen ebenfalls bisher unbekannten Passanten durch couragiertes körperliches Eingreifen beendet werden. Die Polizei Remagen bittet Zeugen Taten sowie insbesondere den Jugendlichen und den mutigen Helfer, sich unter der Telefonnummer 02642/9382-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen

Telefon: 02642/9382-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

