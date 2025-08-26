Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mayen, Siegfriedstraße (ots)

Am 25.08.2025, kam es in der Zeit von ca. 09:22 Uhr bis 10:25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an einem silbernen Pkw, Opel Mokka. Das Fahrzeug parkte in einer Parktasche in Höhe der Hausnummer 20.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Opel mit einem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken auf der linken Fahrzeugseite und flüchtete von der Unfallstelle. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

