Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrskontrollen am Nürburgring mit Schwerpunkt Raser-/Poserverhalten

Nürburgring (ots)

Die Polizeiinspektion Adenau erhielt im Verlauf der diesjährigen Sommersaison mehrere Beschwerden aufgrund Verkehrsverstößen und übermäßigem Lärm durch Kraftfahrzeuge insbesondere im Umkreis des Nürburgrings.

Unter anderem aufgrund dessen wurden federführend durch die Polizeiinspektion Adenau mit Unterstützung benachbarter Polizeidienststellen verstärkte Verkehrskontrollen am Samstag, den 23.08.2025, und am Sonntag, den 24.08.2025, im Bereich des Nürburgrings durchgeführt.

Dabei konnten bei hohem Besucheraufkommen insgesamt 22 bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Dabei ist hervorzuheben, dass in 11 Fällen das verbotswidrige Erzeugen unnötigen Lärms durch die Beamten angezeigt wurde. Unter dem Erzeugen unnötigen Lärms können beispielsweise das Beschleunigen eines Pkw's mit durchdrehenden Reifen (sogenannte Burnouts), das Gas geben im Stand oder das Erzeugen von mehreren Fehlzündungen subsumiert werden.

Ebenfalls erlosch die Betriebserlaubnis aufgrund technischer Veränderungen am Fahrzeug in 5 Fällen. Bei 2 ausländischen Fahrzeugen konnte festgestellt werden, dass diese nicht den Vorschriften entsprachen und dadurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war.

Es wurde bei allen Verstößen ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Bei insgesamt 12 ausländischen Fahrzeugführern wurde eine Sicherheitsleistung zur Sicherstellung der Durchführung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens einbehalten.

Neben den genannten Ordnungswidrigkeiten wurden zwei Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch, zwei Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und zwei Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Zulassen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Im Verlauf des Wochenendes wurden durch die Polizeiinspektion Adenau insgesamt 14 Verkehrsunfälle aufgenommen. Von diesen 14 Verkehrsunfällen waren 3 Verkehrsunfälle mit Personenschaden und bei 2 Verkehrsunfällen hat sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Die Polizeiinspektion Adenau kündigt hiermit weitere verstärkte Verkehrskontrollen in naher Zukunft an, um so unter anderem die Zahl der Verkehrsverstöße und den Lärmpegel rund um den Nürburgring zu senken.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau
Weiler, PK
Telefon: 02691-9250

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

