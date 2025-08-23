Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mayen,Viehmarktplatz (ots)

Am 22.08.2025, kam es in der Zeit von 09:30 Uhr bis 15:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte mit einem Fahrzeug einen schwarzen, parkenden Pkw, der Marke Fiat. Der unfallflüchtige Fahrer hinterließ einen Sachschaden von ca. 2000.- EUR. Nach Spurenlage müsste es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben, welches unerlaubt die Unfallstelle verließ.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

