PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mayen,Viehmarktplatz (ots)

Am 22.08.2025, kam es in der Zeit von 09:30 Uhr bis 15:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte mit einem Fahrzeug einen schwarzen, parkenden Pkw, der Marke Fiat. Der unfallflüchtige Fahrer hinterließ einen Sachschaden von ca. 2000.- EUR. Nach Spurenlage müsste es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben, welches unerlaubt die Unfallstelle verließ.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 00:35

    POL-PDMY: Nachtragsmeldung zu Presseerstmeldung von 21:38 Uhr - Verkehrsunfall mit Personenschaden

    B257 - Adenau/Quiddelbach (ots) - Am Freitag, den 22.08.2025, gegen 21:30 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein Frontalzusammenstoß zweier Pkws auf dem Streckenabschnitt der B257 zwischen Adenau und Quiddelbach gemeldet. In diesem Zusammenhang stellte sich im weiteren Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme heraus, dass der unfallverursachende Pkw aus einem Wirtschaftsweg ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 21:38

    POL-PDMY: Presseerstmeldung - Frontalzusammenstoß zweier Pkws

    B257 - Adenau/Quiddelbach (ots) - Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befinden sich Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei Adenau auf der B257 zwischen Adenau und Quiddelbach bei einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die B257 ist auf diesem Streckenabschnitt voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkws. Eine Person wurde hierbei verletzt. Es wird gebeten von weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren