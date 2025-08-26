PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Senheim (ots)

In der Zeit von Samstag 23.08.2025 17:00 Uhr bis Sonntag 24.08.2025 09:00 Uhr kam es in der Brunnenstraße in Senheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand parkender PKW wurde beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Wer kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Cochem telefonisch in Verbindung zu setzen, Tel. 02671-984/0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

