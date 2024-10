Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Polizeidirektion Göttingen begrüßt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Hildesheim (ots)

Am Mittwoch (2. Oktober 2024) wurden 118 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeidirektion Göttingen begrüßt. Die Veranstaltung fand in den Räumlichkeiten des Landkreises Hildesheim statt. Die Polizeidirektion Göttingen umfasst neben dem Behördenstab mit Sitz in der Universitätsstadt, die Polizeiinspektionen Göttingen, Hameln-Pyrmont/Holzminden, Hildesheim, Nienburg/Schaumburg, Northeim sowie die Zentrale Kriminalinspektion. Hildesheim wurde als Veranstaltungsort aufgrund seiner zentralen Lage innerhalb der Polizeidirektion Göttingen ausgewählt.

Unter den neuen Mitarbeitenden befinden sich 71 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten sowie 47 Tarifbeschäftigte. Sie werden flächendeckend in allen Inspektionen sowie im Stab eingesetzt.

Eingeleitet wurde die Veranstaltung von Tanja Wulff-Bruhn, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen, die an die neuen Mitarbeitenden gewandt sagte: "Sie werden ab sofort einen entscheidenden Beitrag zur Arbeit in unserer Behörde leisten. Dabei genießt die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger oberste Priorität. Und auch bei internen Angelegenheiten können Sie schon von Beginn an die Arbeitsatmosphäre und das kollegiale Miteinander positiv beeinflussen."

Im Anschluss erhielten die Neuzugänge einen Einblick in die verschiedenen Dezernate des Behördenstabs. Zudem stellten sich verschiedene Interessenvertretungen vor. Nach einem unterhaltsamen Erfahrungsbericht von zwei jungen Mitarbeitenden, wie sie als Tarifbeschäftigte und als Vollzugsbeamter den Start in der Polizei erlebt haben, folgte ein offener Austausch an verschiedenen Informationsständen. Die Abschlussworte richtete dann der Vizepräsident der Polizeidirektion Göttingen, Mathias Schröder, an die Anwesenden: "Mit der Polizeidirektion Göttingen haben Sie eine Behörde, in der man Ihnen Raum gibt, Ihre Ziele zu verwirklichen. Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg und Spaß bei der Arbeit."

Im Vorfeld der Veranstaltung erhielten die neuen Mitarbeitenden bereits einen Schlüsselanhänger in Form eines Schutzengels. Damit einher ging der Wunsch der Behördenleitung, dass die Kolleginnen und Kollegen vom Dienst stets gesund nach Hause zurückkehren.

Weitere Informationen zur Arbeit der Polizeidirektion Göttingen können im Internet über die Seite www.pd-goe.polizei-nds.de abgerufen werden.

