Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Straßenverkehrsgefährdung

Ochtendung (ots)

Am 26.08.2025, gegen 17:45 Uhr, kam es auf der L117 zwischen den Ortschaften Plaidt und Ochtendung zu einer Verkehrsunfallflucht, verursacht von einem weißen Transporter, welcher kurz nach der Mülldeponie "Eiterköpfe" aus Richtung Plaidt kommend zwei PKW, im dort befindlichen Überholverbot, überholt haben soll. Hierzu nutzte er die Gegenfahrbahn, wodurch eine entgegenkommende Fahrerin eines schwarzen Audis nach rechts in den Straßengraben ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Transporter zu verhindern. Der weiße Transporter setzte seine Fahrt in Richtung der Bundesautobahn 48 auf der L117 fort. Er soll nach bisherigem Kenntnisstand auch in diesem Bereich weitere Fahrzeuge überholt haben, welche von dem ursprünglichen Unfall und Überholmanöver nichts mitbekommen haben dürften, aber dennoch als potenzielle Zeugen gesucht werden. Zu dem weißen Transporter ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Transporter mit mutmaßlich 9 Sitzplätzen gehandelt haben dürfte. Dieser hatte sowohl an der Fahrzeugseite, als auch der Heckklappe, Scheiben, sprich es handelte es sich nicht um einen sogenannten Kastenwagen. Auf der Heckscheibe könnte ein Symbol bzw. eine Folierung in blauer Farbe gewesen sein. Die Polizei Mayen sucht nun Zeugen, welche Angaben zu dem beschriebenen weißen Transporter und dessen Fahrweise machen können. Insbesondere wird die fahrzeugführende Person eines blauen Kleinwagens gesucht, welche das Ausweichmanöver des schwarzen Audis gesehen haben dürfte, da dieses Fahrzeug von dem Transporter in dem Unfallbereich überholt wurde. Hinter ihr fuhr zu diesem Zeitpunkt ein roter Kombi der Marke Mazda, welcher durch eine namentlich bekannte Zeugin geführt wurde. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Mayen unter der 02651-8010 erbeten.

