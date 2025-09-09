Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

37586 Dassel, Relliehäuser Straße, Mo., 08.09.2025, 07:57 Uhr

Einbeck (mho)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montagmorgen in Dassel.

Nach bisherigen Erkenntnissen wartetet eine 31-jährige Frau aus Dassel mit ihrem Pkw an der Einmündung Relliehäuser Straße / Erholungsheimstraße. Diese wollte nach links abbiegen.

Ein bislang unbekannter Verursacher fuhr rechts an ihr vorbei, um nach rechts in die Erholungsheimstraße abzubiegen. Hierbei fuhr der unbekannte Verursacher so dicht an dem Pkw der Frau vorbei, sodass es zum Zusammenstoß beider Außenspiegel kam.

Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf mindestens 400 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck oder Dassel zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell