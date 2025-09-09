Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Frau übergibt falschen Polizeibeamten Bargeld

Northeim (ots)

Northeim, Montag, 08.09.2025, 14.45 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen meldete sich telefonisch ein angeblicher Mitarbeiter der Sparkasse bei einer 93-jährigen Northeimerin und überzeugte sie davon, dass sie Falschgeld in ihrem Besitz habe. Zur Kontrolle sollte sie die Nummern auf den Geldscheinen auf einen bestimmten Buchstaben überprüfen. Da sich der Buchstabe auf einigen Geldscheinen befand, sollte ein Mitarbeiter der "Kripo" das Geld abholen. Gegen 14.45 Uhr erschien ein "Herr Schilg" bei der Seniorin. Sie übergab ihm über 3.000 Euro sowie ihre Girokarte mit der dazugehörigen PIN. Nachdem der Mann die Wohnung verlassen hatte, schöpfte die 93-Jährige Verdacht und meldete sich bei der Polizei.

Die Girokarte wurde umgehend gesperrt. Ob es zu Abbuchungen kam, ist bisher nicht bekannt.

Der angebliche "Kripobeamte" wurde wie folgt beschrieben:

- Ca. 40 Jahre alt

- Ungepflegtes Erscheinungsbild

- Kräftige Statur

- Dunkle Haare

- Dreitagebart

- Hellblaues Hemd + blaue Jeans

- Hochdeutsch gesprochen

Die 93-Jährige konnte zudem noch mitteilen, dass der Mann laut eigener Aussage mit einem Auto zu ihr gekommen sei.

