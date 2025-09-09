PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), Wolfhagen, Montag, der 08.09.2025, 08:20 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Einparken, den ordnungsgemäß geparkten PKW einer 54- jährigen aus Uslar und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

