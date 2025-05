Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Wohnungsbrand durch Rauchmelder frühzeitig erkannt

Mainz-Oberstadt (ots)

Am späten Sonntagabend wurde die Feuerwehr Mainz gegen 23:36 Uhr durch die Integrierte Leitstelle in die Thomannstraße in der Mainzer Oberstadt alarmiert.

Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses brannte es in einer Wohnung. Die installierten Rauchmelder schlugen an und warnten die Bewohner rechtzeitig. Die Mieterin sowie weitere Hausbewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen.

Ein Trupp unter Atemschutz lokalisierte den Entstehungsbrand in der betroffenen Wohnung und konnte diesen zügig löschen. Die Wohnung war zu diesem Zeitpunkt bereits stark verraucht. Die Mieterin wurde vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 24 Kräfte der Feuerwehr Mainz, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen sowie die Polizei.

Dank der installierten Rauchwarnmelder konnte Schlimmeres verhindert werden.

