Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auto übersehen - Unfall

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 3 / Autobahnauffahrt, Dienstag, 09.09.2025, 07.15 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag gegen 07.15 Uhr befuhr eine 25-jährige Göttingerin die B3 aus Northeim in Richtung Einbeck und wollte mit dem Auto nach links auf die Bundesautobahn 7 in Richtung Kassel auffahren. Hinter einem entgegenkommenden Lkw, der ebenfalls auf die Autobahn auffahren wollte, befuhr eine 33-jährige Northeimerin mit einem Auto die B3 in Richtung Northeim und wurde durch die 254-Jährige übersehen. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden.

Die beiden Frauen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Es kam zu einem Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und bis die Fahrzeuge abgeschleppt wurden musste die Fahrbahn bis ca. 09.00 Uhr halbseitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell