POL-PPRP: Brand eines Rollers - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (13.07.2025, 18:35 Uhr), setzten Unbekannte einen auf dem Gehweg der Roonstraße (neben der Walzmühle) abgestellten Motorroller in Brand. Der Brand konnte durch Polizeikräfte gelöscht werden, bevor er auf den kompletten Roller übergriff. An dem Fahrzeug konnten Aufbrauchspuren festgestellt werden. Zeugen beobachteten, wie kurz zuvor vier Jugendliche aus Richtung des Rollers weggerannt seien.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

