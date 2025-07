Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 12.07.2025, gegen 13:50 Uhr kam es in der Ludwigshafener Rheingalerie zu einem räuberischen Diebstahl. Der Täter randalierte zunächst in einem dortigen Drogeriemarkt und versuchte anschließend mit dem Diebesgut die Drogerie zu verlassen. Nachdem der Täter von dem Ladendetektiv aufgehalten wurde, versuchte er sich zu lösen und wollte fliehen, konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte ein Tierabwehrspray zugriffsbereit in der Jacke des Beschuldigten aufgefunden werden. Neben dem Diebesgut aus der Drogerie wurde weiteres Diebesgut aus anderen Läden im Rucksack des Täters aufgefunden. Während der Anzeigenaufnahme beleidigte der alkoholisierte Täter die Beamten. Er wurde letztlich auf die Polizeidienststelle verbracht und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls, einfachen Diebstahls und Beleidigung.

