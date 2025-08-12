Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Diebstahl im Hauptbahnhof Hannover - Ladendieb entleert Feuerlöscher

Hannover (ots)

Gestern Abend entwendete ein 20-Jähriger Mann aus Tunesien diverse Speiseartikel im Verkaufsraum eines Supermarktes im Hauptbahnhof Hannover. Als er durch die Mitarbeitenden angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten und entleerte noch innerhalb der Filiale einen in der Nähe befindlichen Feuerlöscher. Die Bundespolizeiinspektion Hannover wurde alarmiert.

Gegen 18:30 Uhr entnahm der junge Mann diverse Lebensmittel, darunter eine Verpackung Nüsse und einen Milchkarton. Die Nussverpackung öffnete er und steckte sich mehrere Nüsse einzeln in die Hosentasche. Beim Öffnen des Milchkartons konnte er von einer Mitarbeiterin des Supermarktes beobachtet und angesprochen werden. Der 20-Jährige setzte sich gegen das Einschreiten der Mitarbeiterin zur Wehr und griff im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung zu einem in der Nähe befindlichen Feuerlöscher. Anschließend sprühte er damit im Verkaufsraum. Gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter gelang es den beiden Angestellten den Dieb zu stoppen und bis zum Eintreffen der Bundespolizei festzuhalten. Die beiden Mitarbeitenden blieben trotz des Handgemenges unverletzt. Die Beamten führten den Mann anschließend für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle. Nach Abschluss wurde er an den alarmierten Rettungsdienst übergeben und aus der Dienststelle entlassen.

Die Bundespolizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren wegen des räuberischen Diebstahls, Sachbeschädigung und der Beeinträchtigung von Nothilfemitteln ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell