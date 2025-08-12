Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zeugenaufruf - 22-Jähriger hantiert mit Anscheinsmesser im Hbf. Braunschweig - Geschädigte gesucht

Hannover (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 05:40 Uhr es zu einer bedrohlichen Situation am Hauptbahnhof Braunschweig. Ein mit einer weißen Skimaske/Sturmhaube maskierter 22-jähriger Ukrainer verließ die ankommende Regionalbahn (RE 50 von Wolfsburg Hbf. nach Hildesheim Hbf.). Bereits auf dem Treppenabgang hantierte der Mann offen mit einem augenscheinlichen Butterflymesser und drohte allen Reisenden verbal mit körperlicher Gewalt und dem Tode. So setzte er seinen Weg vom Bahnsteig durch die Haupthalle und dem Vorplatz bis zum Nahverkehrsterminal der Braunschweiger Verkehrs-GmbH fort.

Ein Zeuge verständigte die Landes- und die Bundespolizei in Braunschweig. Der 22-Jährige konnte wenig später in einer abgefahrenen Straßenbahn in der Innenstadt angetroffen und durch Einsatzkräfte der Polizei Braunschweig vorläufig festgenommen werden. Dort entdeckten die Beamten das beschriebene Butterflymesser. Anstelle einer Klinge hatte der Gegenstand einen Haarkamm, konnte jedoch auf Distanz kaum von einem echten Butterflymesser unterschieden werden. Der Kamm und die Skimaske wurden anschließend als Tatmittel sichergestellt.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Bedrohung und bittet Geschädigte oder Zeugen, sich bei der Bundespolizeiinspektion Hannover unter 0511/30365-0 zu melden.

