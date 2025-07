Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizei schnappt Gepäckdieb - Verurteilung im beschleunigten Verfahren

Hannover (ots)

Am Montagmorgen informierten Reisende die Beamten der Bundespolizeiinspektion Hannover über einen herrenlosen Koffer auf einem Bahnsteig im Hauptbahnhof Hannover. Wenig später stellte sich jedoch heraus, dass der Koffer zuvor entwendet wurde. Eine Videoauswertung der Überwachungskameras auf dem Bahnsteig führte schnell zu einer Täterbeschreibung - erfolgreiche Fahndungsmaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Polizei Bad Münder (Deister) ermöglichten noch am selben Tag die Festnahme des Tatverdächtigen.

In einer Sitzgruppe entwendete der 24-jährige Algerier den Aktenkoffer eines 61-jährigen Mannes. Mit dem Diebesgut bewegte sich der Täter daraufhin hinauf zum Bahnsteig und stieg in die S-Bahn in Richtung Hameln ein - allerdings ohne den zuvor entwendeten Aktenkoffer. Bei Abfahrt des Zuges stand dieser noch auf dem Bahnsteig.

Aufmerksamen Reisenden fiel der herrenlose Gegenstand auf und meldeten die Beobachtung einer Streife der Bundespolizei. Die Beamten recherchierten über die moderne Videoüberwachungstechnik im Hauptbahnhof Hannover und fanden nicht nur den Eigentümer des Aktenkoffers, sondern stellten dazu auch noch die bis dato unbekannte Diebstahlshandlung des 24-Jährigen fest.

-Gemeinsamer Fahndungserfolg-

Mit der Personenbeschreibung und dem Bewegungsprofil kontaktierten die Bundespolizisten die örtliche Polizei in Bad Münder (Deister) und baten um Überprüfung der ankommenden S-Bahn im örtlichen Bahnhof. Kurz nach Halt des Zuges konnten die Landespolizisten den gesuchten Tatverdächtigen stellen und vorläufig festnehmen. Einen Fahrschein für die Fahrt mit dem Zug konnte der Mann darüber hinaus nicht vorweisen.

Die Überprüfung des 24-Jährigen führte schnell zu einem Ergebnis: In der Vergangenheit fiel der Mann bereits durch viele andere Raub- und Diebstahlsdelikte auf. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Hannover ordnete daraufhin die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens an. Der Algerier wurde kurze Zeit später von Einsatzkräften der Bundespolizei abgeholt und in den Polizeigewahrsam in Hannover überstellt.

Von dort aus wurde er am Dienstag dem Amtsgericht Hannover vorgeführt und wegen des Erschleichens von Leistungen und des Diebstahls zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 5 Monaten und 3 Wochen verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell