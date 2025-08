Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zeugenaufruf der Bundespolizei - Sexuelle Belästigung in Regionalbahn von Hannover nach Nienburg

Hannover (ots)

Am 04. August 2025 kam es auf der Fahrt des RE 1 (4434) von Hannover in Richtung Oldenburg zu einer sexuellen Belästigung einer Frau (32). Zwischen 21:20 bis 22:00 Uhr machte der bislang unbekannt gebliebene Täter auf der Strecke zwischen Hannover und Nienburg zunächst sexualisierte Aussagen in Richtung der Geschädigten. Beim Entfernen griff er der Frau anschließend an den Gesäßbereich und bedrängte sie körperlich. Weitere Annäherungsversuche konnten durch die Geschädigte unterbunden und die Hilfe beim Zugbegleitpersonal gesucht werden. Trotz einer anschließenden Absuche gelang dem Täter die Flucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte er den RE 1 am Haltepunkt Nienburg gegen 22:00 Uhr verlassen haben.

Die Bundespolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Tatverdächtigen. Er wird wie folgt beschrieben:

Körpergröße 160 - 170 cm; südostasiatisch; etwas korpulenter; dunkle kurze Haare, licht, nach hinten gekämmt, (oben länger, Seiten kurz); dunkle Augenfarbe; rundliches Gesicht, vollere Wangen, Lippen-Kiefer Gaumenspalte; auffälliger Sprachfehler; sportliches, alltägliches Outfit, kurze Ärmel

Die Bundespolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder verdächtigen Personen geben können, sich an die Bundespolizeiinspektion Hannover unter 0511/30365-0 zu wenden.

