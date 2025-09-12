Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 20-jähriger fuhr ohne gültige Fahrerlaubnis

Northeim (ots)

37154 Northeim, Sudheimer Straße, Donnerstag, 11.09.2025, 16.12 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Die Polizei Northeim kontrollierte am Donnerstagnachmittag einen 20-jährigen Mann, welcher mit seinem Pkw die Sudheimer Straße befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Ihm wurde schließlich die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell