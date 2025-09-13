Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Einbeck

Einbeck (ots)

Einbeck (Fi) - Am Freitag, 12.09.2025, kam es zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Straße Altendorfer Tor in Einbeck zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw, VW Golf. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

An dem Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Einbeck bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacherfahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell