Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch auf Recyclinghof

Paderborn (ots)

(cr) Am vergangenen Wochenende, Samstag, 26. April, bis Montag, 28. April, brachen Unbekannte in einen Bürocontainer auf dem Recyclinghof an der Driburger Straße in Paderborn ein. Es entstand Sachschaden.

Die unbekannten Täter gelangten gewaltsam in den Bürocontainer auf dem Gelände des Recyclinghofes. Dabei beschädigten sie die Tür und auch ein Fenster. Die Einbrecher durchwühlten den Container und flohen im Anschluss in unbekannte Richtung. Eine Mitarbeiterin stellte am Montagmorgen den Einbruch fest und alarmierte die Polizei. Zum Diebesgut können bisher keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, mögen sich bitte unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell