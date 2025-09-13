PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss

Bad Gandersheim (ots)

(ahr)37581 Bad Gandersheim, An den Lahwiesen, Zeit 12.09.2025, 09:00 Uhr. Am Freitag gegen 09:00 Uhr wurde ein 29-jähriger Fahrzeugführer durch Beamte des PK Bad Gandersheim in der Straße An den Lahwiesen in Bad Gandersheim angehalten und kontrolliert, nachdem er zuvor einer Verkehrsteilnehmerin durch seine Fahrweise auffiel. Während der Kontrolle können bei dem Fahrer körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen Einfluss von Drogen hindeuten. Ein entsprechender Vortest bestätigt den Verdacht. Dem Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

