POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw in Bad Gandersheim

Einbeck (ots) - Einbeck (Fi) - Am Freitag, 12.09.2025, kam es zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Straße Altendorfer Tor in Einbeck zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw, VW Golf. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die ...

