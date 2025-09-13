POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw in Bad Gandersheim
Bad Gandersheim (ots)
(ahr) 37581 Bad Gandersheim, Am Küchengraben 4, Zeit 12.09.2025, 22:55 Uhr bis 22:57 Uhr. Im genannten Zeitraum hat ein bisher unbekannter Täter einen Außenspiegel am geparkten Pkw eines 24-jährigen Geschädigten aus Bad Gandersheim beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt 200 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim unter 05382/95390 in Verbindung zu setzen.
