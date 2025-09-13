PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

(ahr) 37581 Bad Gandersheim, Am Küchengraben 4, Zeit 12.09.2025, 22:55 Uhr bis 22:57 Uhr. Im genannten Zeitraum hat ein bisher unbekannter Täter einen Außenspiegel am geparkten Pkw eines 24-jährigen Geschädigten aus Bad Gandersheim beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt 200 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim unter 05382/95390 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

