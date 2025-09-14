Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizeibericht zur 26. Music-Night in Einbeck

Einbeck (ots)

Einbeck - Am Samstagabend fand die 26. Music-Night in der Einbecker Innenstadt statt. Bereits ab 17:30 Uhr eröffneten die ersten Musik-Acts auf dem Marktplatz die Veranstaltung. Insgesamt verteilten sich die Besucherinnen und Besucher auf zehn verschiedene Lokalitäten im Innenstadtbereich.

Nach polizeilichen Schätzungen nahmen rund 1.500 Personen an der diesjährigen Music-Night teil. Der Zustrom ließ gegen 21:30 Uhr spürbar nach. Gegen 23:00 Uhr befanden sich noch etwa 500 Gäste in und an den Veranstaltungsorten. Aufgrund der Vorgaben mussten die Musikbeiträge am Abend nach innen verlegt werden.

Die An- und Abreise der Besucherinnen und Besucher, auch aus angrenzenden Landkreisen, verlief störungsfrei. Während der gesamten Veranstaltung wurden keine Straftaten angezeigt. Die Stimmung war ausgelassen, aber überwiegend friedlich.

Vereinzelt kam es zu Beschwerden von Anwohnern wegen ruhestörenden Lärms. Nach Gesprächen konnten die Betroffenen über die Veranstaltung und deren Ablauf informiert werden.

Im Rahmen von Jugendschutzkontrollen traf die Polizei auf vier Jugendliche, die E-Zigaretten bei sich führten. Entsprechende Maßnahmen gem. des Jugendschutzgesetzes wurden getroffen.

Nach dem Ende der letzten Musikbeiträge verließen viele Gäste die Innenstadt, während andere den Abend in umliegenden Gaststätten ausklingen ließen.

Fazit: Aus polizeilicher Sicht verlief die 26. Music-Night in Einbeck insgesamt ruhig, friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell