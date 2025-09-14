PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Pferdeanhängers in Einbeck-Andershausen

Einbeck (ots)

Einbeck ( Fi )- Am Samstagabend (13.09.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Über dem Haiberg einen dort abgestellten Pferdeanhänger der Marke Böckmann.

Die Tat ereignete sich zwischen 21:20 Uhr und 21:32 Uhr. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich Über dem Haiberg in Andershausen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter der Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

