Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss, ohne Fahrerlaubnis

Northeim (ots)

Northeim (pel), Berliner Allee, Sonntag, 14.09.2025, 01:23 Uhr Ein 42-Jähriger aus Northeim befuhr mit seinem Pkw Ford in Northeim die Berliner Allee in Rtg. Einbecker Landstraße. Vor dem Prudniker Kreisel erhielt er ein Anhaltezeichen von einer Polizeistreife, die eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen wollte. Zunächst reagierte der Fahrer nicht, hielt jedoch schließlich am Sülbendweg an. Während der Kontrolle fiel den Polizeibeamten auf, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3 Promille. Auch ein freiwillig durchgeführter Drogentest zeigte ein positives Ergebnis auf THC und Amphetamine. Des Weiteren war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Zur Ausnüchterung verbrachte er den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle. Entsprechende Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell