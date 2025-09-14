PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Northeim (pel), Sonntag, 14.090.2025, 03:00 Uhr, Bar, Sudetenstraße.

Am Sonntag, den 14.09.2025, gegen 03:00 Uhr, wurde die Polizei Northeim zu einer Körperverletzung im Bereich einer Bar in der Sudetenstraße gerufen. Ein 31 und 33 Jahre altes Pärchen aus Northeim war mit einem anderen, bislang unbekannten Mann in Streit geraten. Dabei wurde die Frau von dem unbekannten Mann an den Haaren gezogen und mit einer Flasche beworfen, die sie jedoch verfehlte. Bei Eintreffen der Polizei wurde gemeldete Aggressor nicht mehr angetroffen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wirkte das Pärchen ungehalten und verbal aggressiv. Einem daraufhin ausgesprochenen Platzverweis kamen die beiden nicht nach. Gegen die Durchsetzung des Platzverweises sperrte sich das Pärchen. Ein Polizeibeamter wurde infolgedessen von der Frau getreten. Das unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Pärchen konnte anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Ihnen wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 10:59

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

    Uslar (ots) - Uslar (La) - Am Samstagvormittag, den 13.09.2025, gegen 10.00 Uhr kam es in der Georg-Ilse-Straße in Uslar zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am geparkter Pkw von einem vorbeifahrenden Pkw touchiert. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin von der Unfallstelle. Diese konnte im Nachgang ermittelt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 06:45

    POL-NOM: Diebstahl eines Pferdeanhängers in Einbeck-Andershausen

    Einbeck (ots) - Einbeck ( Fi )- Am Samstagabend (13.09.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Über dem Haiberg einen dort abgestellten Pferdeanhänger der Marke Böckmann. Die Tat ereignete sich zwischen 21:20 Uhr und 21:32 Uhr. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die Polizei ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 06:25

    POL-NOM: Polizeibericht zur 26. Music-Night in Einbeck

    Einbeck (ots) - Einbeck - Am Samstagabend fand die 26. Music-Night in der Einbecker Innenstadt statt. Bereits ab 17:30 Uhr eröffneten die ersten Musik-Acts auf dem Marktplatz die Veranstaltung. Insgesamt verteilten sich die Besucherinnen und Besucher auf zehn verschiedene Lokalitäten im Innenstadtbereich. Nach polizeilichen Schätzungen nahmen rund 1.500 Personen an der diesjährigen Music-Night teil. Der Zustrom ließ ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren