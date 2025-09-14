Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Northeim (pel), Sonntag, 14.090.2025, 03:00 Uhr, Bar, Sudetenstraße.

Am Sonntag, den 14.09.2025, gegen 03:00 Uhr, wurde die Polizei Northeim zu einer Körperverletzung im Bereich einer Bar in der Sudetenstraße gerufen. Ein 31 und 33 Jahre altes Pärchen aus Northeim war mit einem anderen, bislang unbekannten Mann in Streit geraten. Dabei wurde die Frau von dem unbekannten Mann an den Haaren gezogen und mit einer Flasche beworfen, die sie jedoch verfehlte. Bei Eintreffen der Polizei wurde gemeldete Aggressor nicht mehr angetroffen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wirkte das Pärchen ungehalten und verbal aggressiv. Einem daraufhin ausgesprochenen Platzverweis kamen die beiden nicht nach. Gegen die Durchsetzung des Platzverweises sperrte sich das Pärchen. Ein Polizeibeamter wurde infolgedessen von der Frau getreten. Das unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Pärchen konnte anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Ihnen wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

