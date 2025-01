POL-MFR: (11) Raubüberfall auf Bekleidungsgeschäft - Zeugen gesucht

Rothenburg ob der Tauber (ots) - Am Donnerstagmittag (02.01.2024) überfiel ein bewaffneter Mann eine Apotheke in Rothenburg ob der Tauber. Nachdem der Raubüberfall durch das Personal vereitelt werden konnte, stellte sich der Tatverdächtige wenig später selbst bei der Polizei. Gegen 13:00 betrat der 34-jährige Tatverdächtige die Apotheke in der Bahnhofstrasse und ...

