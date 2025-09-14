Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg (pel), Angerstein, Heiligenbreite, Donnerstag, 11.09.2025, 11:00 Uhr - 12.09.2025, 07:50 Uhr. Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit von Hauseigentümern und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu deren Einfamilienhaus in Angerstein. Hier konnten die Täter einen Tresor gewaltsam öffnen und Gold bzw. Schmuck im Wert von ca. 50.000 Euro entwenden. Anschließend verließen sie den Tatort unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen um den Tatzeitraum herum gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

