POL-NOM: Zwei Radler von Firmengelände entwendet - Polizei bittet um Hinweise
Northeim (ots)
37154 Northeim, Am Kalbesbrook, Samstag, 13.09.2025, 12.30 Uhr - Montag, 15.09.2025, 10.30 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich im o.g. Tatzeitraum Zugang zum mittels Bauzaunelementen umzäunten Firmengelände. Von den Firmengelände werden im weiteren Verlauf zwei Radlader auf bisher nicht näher bekannte Art und Weise entwendet. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unentdeckt in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.
Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/ oder anderweitige Hinweise zu dem oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell