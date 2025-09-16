Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Radler von Firmengelände entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Kalbesbrook, Samstag, 13.09.2025, 12.30 Uhr - Montag, 15.09.2025, 10.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich im o.g. Tatzeitraum Zugang zum mittels Bauzaunelementen umzäunten Firmengelände. Von den Firmengelände werden im weiteren Verlauf zwei Radlader auf bisher nicht näher bekannte Art und Weise entwendet. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unentdeckt in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/ oder anderweitige Hinweise zu dem oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell