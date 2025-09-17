PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Schlachthofstraße, 16.09.2025, 09:53 Uhr

Einbeck (mho)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagmorgen in Einbeck.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Verursacher die Schlachthofstraße in Richtung Kleiner Varlenkamp.

Hierbei touchierte er den am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Mercedes eines 63-jährigen Mannes aus Einbeck.

Hierbei entstand Sachschaden i.H.v. mindestens 3000 Euro.

Anschließend verließ der Verursacher die Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Das könnte Sie auch interessieren