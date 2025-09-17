Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Schlachthofstraße, 16.09.2025, 09:53 Uhr

Einbeck (mho)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagmorgen in Einbeck.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Verursacher die Schlachthofstraße in Richtung Kleiner Varlenkamp.

Hierbei touchierte er den am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Mercedes eines 63-jährigen Mannes aus Einbeck.

Hierbei entstand Sachschaden i.H.v. mindestens 3000 Euro.

Anschließend verließ der Verursacher die Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell