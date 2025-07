Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Worte, ein Handgemenge und eine Tasse Kaffee riefen die Bundespolizei auf den Plan

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

In einem handfesten Streit ging es am Montagnachmittag in einem ICE im wörtlichen Sinne heiß her.

Ein 51-Jähriger soll einen 5 Jahre älteren Mann den Mittelfinger gezeigt haben, nachdem vorher schon Wortfetzen ausgetauscht wurden. In der Folge ist ein Gemenge zwischen den beiden Akteuren entstanden, in dem auch Schläge ausgeteilt worden sein sollen. Der Ältere der beiden soll dem 51-Jährigen dabei eine Tasse Kaffee über die Schulter geschüttet haben.

Bundespolizisten kamen beim Halt im Erfurter Hauptbahnhof dazu, trennten die Männer und versuchten den unklaren Konflikt zu erfassen. Beide Deutsche bezichtigten sich jeweils der Körperverletzung. Befragungen von Zeugen und den Involvierten sollen nun im Nachgang dabei helfen, den Tathergang für die Strafverfahren aufzuklären. Denn was der Auslöser dieser Auseinandersetzung war, konnte am Tag selbst nicht benannt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell