Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann erhält im Hauptbahnhof Gera mehrere Anzeigen

Gera, Gera Hauptbahnhof (ots)

Ein Mann saß am Sonntagmorgen im Haupteingang des Hauptbahnhofes in Gera und bettelte in aggressiver Weise Bahnkunden und Reisende an. Der Aufforderung des konzerneigenen Sicherheitspersonals, dies zu unterlassen und den Bereich freizumachen, kam er nicht nach.

Hinzugezogene Bundespolizisten setzten das Hausverbot, das gegen den Mann vorliegt, mit einem Platzverweis durch, nachdem mehrere Ansprechversuche nicht zum Erfolg geführt haben. Seinen vermüllten Sitzplatz räumte er nicht auf. Zudem beleidigte der Deutsche die Beamten.

Der 55-Jährige erhielt Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung. Wegen der Verunreinigung im Bahnhof erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell