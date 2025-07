BPOLI EF: Pistole sorgte für Aufregung in Regionalbahn

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Mit einem Brandmittel versuchte ein Mann am Montagabend ein Schloss in einer Fahrradabstellanlage am Erfurter Hauptbahnhof gewaltsam zu öffnen und ein gesichertes Zweirad zu entwenden. Er wurde dabei beobachtet. Eine Zeugin informierte die Bundespolizei. Die Beamten konnten den 34-Jährigen noch vor Ort stellen und an der weiteren Ausführung hindern. Das Schloss war weiterhin ...

